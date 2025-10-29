⚡️ Итоги дня: начался дефицит вейпов из-за задержки грузов на границе, москвич выиграл в лотерею 36 млн рублей, на платное обучение могут не взять с баллами ЕГЭ меньше 50

PepsiCo впервые за 25 лет изменила логотип и слоган — «Еда. Напитки. Улыбки».

Центр мониторинга и реагирования на кибератаки SOC компании RED Security (бывшая МТС Red) начнет компенсировать собственным заказчикам ущерб от кибератак. Выплаты могут достигать 5 млн рублей. Компании смогут рассчитывать на возмещение потерь в случае утраты цифровой информации или корпоративного ПО, вымогательства со стороны злоумышленников, неправомерного использования вычислительных ресурсов.

Продажи жилья у 20 крупнейших застройщиков России упали на 11%. С января по сентябрь 2025 года они достигли 121 659 лотов. Выручка от продажи квартир по договорам долевого участия также уменьшилась на 14%, составив 1,27 трлн руб. за девять месяцев.

Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в окончательном чтении приняли закон об ограничении времени продажи безалкогольных тонизирующих напитков. Запрет распространяется на период с 21:00 до 10:00.

Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса. Инициатива предполагает механизм компенсаций, аналогичный защите интеллектуальной собственности.

В России дефицит вейпов: прилавки полупустые, а остатки продавцы отдают по двойной цене. Основными причинами стали задержки грузов на границе в Казахстане и уход брендов из-за санкций.

Депутаты предложили наделить регионы правом вводить запрет продажи вейпов. Сейчас доля нелегальной продукции на рынке, например вейпов, составляет свыше 60%.

Ozon планирует запустить новый формат поддержки для московских ПВЗ. Если для открытия пункта выбрать жилые комплексы с высоким трафиком, то можно получить больше выплат на развитие: до 240 000 рублей в месяц в течение пяти лет.

Каждый второй работодатель считает паузы в карьере — профилактикой выгорания. 47% работодателей «очень часто» сталкиваются с соискателями, у которых были длительные паузы (более шести месяцев) в карьере, а каждый второй работодатель «пару раз» встречал кандидата с «белыми пятнами» в резюме.

Москвич указал в лотерейных билетах дату рождения и выиграл 36 млн рублей. Удача оказалась тройной: один билет принес 100 000 рублей, второй — 17 000, а третий — больше 36 млн.

Минобрнауки хочет запретить прием в вузы абитуриентам с баллом ЕГЭ ниже 50, даже на платные места. Также ведомство предусматривает возможность увеличить квоты до 15%, если будут аргументированные возражения со стороны университета.

В школе Азова Ростовской области для удобства раздачи обедов работник организации питания поставил на стол таблички с категорией питающихся — «Малоимущие» и «СВО». Губернатор региона Юрий Слюсарь назвал ситуацию дискриминацией.

РЖД утвердили новые маршруты двухэтажных поездов. С ноября 2025 года пассажиры смогут воспользоваться обновленным подвижным составом на линиях из Санкт Петербурга в Брянск и Белгород.

X5 Media запустила рекламу в поиске в приложении «Пятерочки». Она доступна для всех товарных категорий. Предложение будет интересно поставщикам, которые хотят повысить видимость своей продукции для покупателя в момент поиска.