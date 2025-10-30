❗ Роструд в 2026 году начнет следить, чтобы самозанятые не оказывали услуги бывшему работодателю
Минтруд собирается разрешить Роструду и межведомственным комиссиям (МВК) по противодействию нелегальной занятости получать от налоговиков данные о переходе самозанятых в компанию, оказывающую услуги их бывшему работодателю.
Для этого ведомство разработало проект о продлении действия приказа № 838н об индикаторах риска нарушений трудовых прав работников до 31 декабря 2026 года. Также ведомство хочет уточнить состав данных, которые будут присылать налоговики.
«В перечень передаваемой информации предлагается включить данные о переходе 10 или более самозанятых с доходом более 25 тыс. рублей в организацию, оказывающую услуги их бывшему работодателю», — отметил Минтруд.
Такие случаи могут сигнализировать о ситуации, когда заказчик обходит прямой запрет на работу самозанятых с бывшим работодателем в течение двух лет.
Также уточнят уже передаваемые данные о сотрудничестве заказчика с более чем 35 самозанятыми, средняя продолжительность работы которых более трех месяцев. Теперь Роструд и МВК будут получать информацию, если ежемесячный доход каждого из них превышает 35 тыс. рублей и 90% от этой суммы поступает от одного заказчика.
Срабатывание индикаторов риска – это повод для проведения Рострудом проверки документов компании и визита трудовой инспекции. Индикаторы риска не о самом нарушении, а о его вероятности, и являются инструментом риск-ориентированного подхода. Такой подход направлен на профилактику нарушения, уточнили в Минтруде.
