На удаленке производительность выше, а зарплаты растут на 25-35%: почему

Работодатели, которые перевели сотрудников на удаленную работу, заметили рост производительности труда и снижение затрат на аренду офисных помещений и оборудования.

Дистанционные сотрудники получают более высокие зарплаты, их «премия» может доходить до 25-35%.

Компании стараются перевести на удаленку самых ценных сотрудников, ведь чем выше квалификация и образование, тем сильнее склонность специалистов к дистанционной работе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на расчеты ВШЭ.

«Еще один фактор — повышение продуктивности и результативности. Сотрудники не тратят время на дорогу, не стоят в пробках, не отвлекаются в офисе на перекуры. В связи с этим они могут работать более эффективно. Это влияет на конкретные измеримые результаты», — сказала руководитель Ventra Executive Search Ольга Копылова.

Кроме того, компании с удаленными сотрудниками экономят на аренде офиса, на плате за электричество, отопление, интернет и организацию рабочего места.

Самые высокие зарплаты предлагают дистанционным специалистам в сфере IT, в аналитике и консалтинге. Например, дата-сайентист и DevOps-инженер получают в среднем 251,4 и 250,9 тыс. рублей соответственно. Агенты недвижимости зарабатывают 212,9 тыс., системные аналитики — 201 тыс., менеджеры или консультанты по стратегии — 200 тыс.

По данным ВЦИОМ, на удаленке работают 13% россиян, а 12% — в гибридном режиме.

