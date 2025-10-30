🚕 Для локализации автомобилей в такси могут сделать переходный период

Чтобы самозанятые водители и таксисты не ушли в тень после вступления в силу закона о локализации с 1 марта 2026, депутаты предложили переходить на отечественные авто поэтапно. Будет квота в размере 25% для водителей иномарок.

30 октября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает поэтапный переход к требованиям о локализации автомобилей в такси.

До 1 января 2033 года у физлиц может появиться ежегодная квота в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре такси. Квотой смогут пользоваться водители, если им как минимум 6 месяцев принадлежит автомобиль, который не соответствует требованиям закона о локализации.

«Такой механизм позволит адаптировать требования закона о локализации автомобилей в такси к текущим реалиям, обеспечивая постепенность обновления парка отечественных автомобилей и снижая риски ухода водителей в тень», — сказано в пояснительной записке.

По данным на июль 2025 года в реестре ФГИС «Такси» есть 162,5 тыс. записей о перевозчиках в статусе самозанятого, многие из них уже используют в том числе российские автомобили в качестве такси.

Ожидается, что законопроект не будет нарушать логику основного закона о локализации автомобилей в такси, а наоборот — будет стимулировать постепенный переход на отечественный транспорт.

Закон о локализации автомобилей для работы в такси начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официальной публикации.