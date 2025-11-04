❔ Может ли быть в одной справке сразу два кода вида лечения

Некоторые налогоплательщики для социального налогового вычета по НДФЛ за лечение получают от медицинских организаций и клиник справки, в которых указаны одновременно два кода вида лечения.

Стоматологии и иные медклиники выдают специальные справки, подтверждающие вид и суммы, потраченные на лечение.

ФНС пояснила, что в одной справке об оплате медицинских услуг можно указывать разные коды — код 1 (обычное лечение) и код 2 (дорогостоящее лечение).

Пример справки об об оплате медуслуг. Источник.

