❗ Шохин: система налогообложения для самозанятых и ИП должна стать единой

После 2028 года будет действовать новая система для самозанятых.

Глава РСПП Александр Шохин считает, что уже пора прорабатывать систему налогообложения для ИП и самозанятых. Она будет действовать после завершения экспериментального режима – после 2028 года.

«Она, наверно, должна быть единой для ИП и самозанятых. 2028 год не за горами, поэтому можно было бы иметь модель "2028 года плюс" и к ней потихонечку двигаться, не отменяя статуса самозанятых», — заявил Шохин.

Он напомнил, что Правительство обещало, что самозанятые просуществуют до 2028 года. Но уже важно понимать, что с ними будет после 2028, добавил глава РСПП.