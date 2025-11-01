Шохин: лимит доходов на УСН могут снизить до 20 млн
Лимит для уплаты НДС бизнесу на УСН нужно снижать постепенно. На первом этапе предлагается снизить его до 30 млн рублей с действующих 60 млн, считает глава РСПП Александр Шохин.
Он напомнил, что сейчас идет дискуссия о пороге по доходам на УСН для уплаты НДС. Пока лимит составляет 60 млн рублей. С 2026 года предлагается снизить его до 10 млн. По словам Шохина, сейчас обсуждается сумма в 30 млн на следующий год.
«У меня есть ощущение, что на 20 млн рублей сойдемся, но мы боремся за 30 млн рублей», — сказал Шохин.
Ранее общественники написали письмо с просьбой оставить лимит в 30 млн вместо 10 бизнесу на УСН в целях НДС.
Комментарии3
Если бы эти "общественники" не просили униженно о снижении до 30 млн, а аргументированно доказывали, что снижать лимит вообще нельзя, то и результат мог бы быть иным(((