Бизнес в 1,5 раза увеличил наем внештатных сотрудников
Сотрудничество по договорам гражданско-правового характера стало еще более популярным у предпринимателей. К сентябрю 2025 года таких внештатных исполнителей было почти 2 млн, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.
По данным Росстата, этот показатель стал рекордным за всю историю мониторинга, пишут «Известия».
Рост интереса к внештатным исполнителям объясняется тем, что компании хотят работать не только с физлицами, но и с самозанятыми, которых на сентябрь 2025 года было зарегистрировано уже 14,6 млн. Кроме того, ГПХ — хороший механизм сотрудничества с иностранными специалистами. Еще одна точка роста — популярность платформенной занятости.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что ГПХ — экономически выгодный формат отношений. Такой договор заключить проще, чем трудовой, не нужно компенсировать отпуска, командировки, оформлять ДМС.
Работа по ГПХ позволяет работодателям сэкономить и на организации рабочего места, если исполнитель трудится на удаленке. Таким образом, внештатный сотрудник может обходиться на 30-50% дешевле, чем штатный.
