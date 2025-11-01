ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
Трудовые отношения

Бизнес в 1,5 раза увеличил наем внештатных сотрудников

Внештатные сотрудники, которые работают по договорам ГПХ, могут сэкономить бизнесу 30-50% на оплате труда.

Сотрудничество по договорам гражданско-правового характера стало еще более популярным у предпринимателей. К сентябрю 2025 года таких внештатных исполнителей было почти 2 млн, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

По данным Росстата, этот показатель стал рекордным за всю историю мониторинга, пишут «Известия».

Рост интереса к внештатным исполнителям объясняется тем, что компании хотят работать не только с физлицами, но и с самозанятыми, которых на сентябрь 2025 года было зарегистрировано уже 14,6 млн. Кроме того, ГПХ — хороший механизм сотрудничества с иностранными специалистами. Еще одна точка роста — популярность платформенной занятости.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала, что ГПХ — экономически выгодный формат отношений. Такой договор заключить проще, чем трудовой, не нужно компенсировать отпуска, командировки, оформлять ДМС.

Работа по ГПХ позволяет работодателям сэкономить и на организации рабочего места, если исполнитель трудится на удаленке. Таким образом, внештатный сотрудник может обходиться на 30-50% дешевле, чем штатный.

Юлия Вячеславовна Безрутченко
