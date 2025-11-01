ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
🤰 Уволенным беременным предлагают увеличить пособие

Женщинам, уволенным в связи с ликвидацией, предлагается платить пособие по беременности и родам исходя из среднего заработка за последние два года.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект о размере пособия для беременных женщин, уволенных в связи с ликвидацией организации.

Законопроект направили на заключение в Правительство, пишет ТАСС.

Изменения предлагается внести в ст. 8 закона о пособиях гражданам, имеющим детей. Размер пособия для женщин, потерявших работу в связи с ликвидацией, будет рассчитываться из среднего заработка за последние два года, но не ниже 100% прожиточного минимума трудоспособного населения по региону.

Один из авторов законопроекта депутат Леонид Слуцкий считает, что будущие матери, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за потери работы, особенно нуждаются в поддержке.

Сейчас такой категории безработных женщин полагается мизерное пособие в размере прожиточного минимума, которое несопоставимо с тратами будущих матерей, сказал депутат.

Это приводит к резкому снижению уровня жизни семей беременных женщин, добавил он.

Савчич Дмитрий
