Как заполнить декларацию по налогу на прибыль, если дивиденды выплачены неплательщику этого налога

Дивиденды в пользу неплательщиков налога на прибыль указывают в отдельной строке.

Компания провела выплату дивидендов единственному участнику – Росимуществу.

Нужно ли заполнять раздел 3 декларации по налогу на прибыль, если получатель дивидендов не является плательщиком налога на прибыль, спросили в чате ФНС.

«Лист 03 заполняется по каждому решению о распределении прибыли (п. 194 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль организаций)», — ответили налоговики.

Дивиденды, распределенные в пользу лиц, не являющихся плательщиками налога на прибыль, указывают в строке 024 (п. 197 Порядка заполнения декларации).

