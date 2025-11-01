Как заполнить декларацию по налогу на прибыль, если дивиденды выплачены неплательщику этого налога
Компания провела выплату дивидендов единственному участнику – Росимуществу.
Нужно ли заполнять раздел 3 декларации по налогу на прибыль, если получатель дивидендов не является плательщиком налога на прибыль, спросили в чате ФНС.
«Лист 03 заполняется по каждому решению о распределении прибыли (п. 194 Порядка заполнения декларации по налогу на прибыль организаций)», — ответили налоговики.
Дивиденды, распределенные в пользу лиц, не являющихся плательщиками налога на прибыль, указывают в строке 024 (п. 197 Порядка заполнения декларации).
