❌ Если доход самозанятого превысит 2,4 млн, «Мой налог» не даст сформировать чек

С момента превышения лимита по доходам самозанятый не может платить НПД, ему нужно декларировать доходы и как физлицо платить НДФЛ. Либо зарегистрироваться в качестве ИП.

Самозанятые, которые превысили лимит в 2,4 млн рублей, не смогут сформировать чек в мобильном приложении «Мой налог». После утраты плава на применение налога на профессиональный доход (НПД) самозанятый может работать как физлицо, декларировать доходы и платить НДФЛ.

Также можно зарегистрироваться в качестве ИП и выбрать более удобный режим налогообложения. Например, УСН, ПСН или АУСН. Об этом сказано на сайте ФНС.

Налоговики напомнили про эти особенности работы самозанятых из-за того, что мошенники начали запугивать тех, кто платит НПД.

Самозанятым сообщают, что доходы превысили лимит, а еще пугают тем, что на него завели уголовное дело и надо срочно прийти в инспекцию.

Затем на телефон присылают специальный код, который якобы подтвердит запись на прием в налоговую. Но на самом деле мошенники планируют сменить пароль на Госуслугах и украсть личные данные.

Специалисты по налогам предупреждают, что всю информацию нужно проверять в приложении «Мой налог», а если есть сомнения, то звонить напрямую в контактный центр ФНС.