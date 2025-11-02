💢 Налоговики объяснили, кому не обойтись без электронного документооборота

Не все налогоплательщики обязаны сдавать отчетность по ЭДО. Но если обязаны и не соблюдают, то могут оштрафовать.

Начальник отдела оказания государственных услуг Управления ФНС по Калужской области Елена Кислова на онлайн-семинаре на тему «Что важно знать об электронном документообороте» отметила, что одна из основных задач, поставленных перед ФНС, — обеспечение комфортного перехода налогоплательщиков на использование электронного документооборота.

По всем налогам отчетность в электронном виде нужно сдавать:

крупнейшим налогоплательщикам;

организациям и ИП, если среднесписочная численность их работников за прошлый календарный год больше 100 человек ;

вновь созданным организациям (в т. ч. при реорганизации), если численность работников больше 100 человек.

Остальные организации и ИП обязаны подавать в электронном виде только в следующих случаях:

расчет 6-НДФЛ — если выплачивали доход более чем 10 физлицам ;

по НДС (независимо от численности работников). Исключение — налоговые агенты-неплательщики НДС (освобожденные от НДС) при соблюдении условий п. 5 ст. 174 НК;

журнал учета счетов-фактур.

Журнал нужно вести, если вы как посредник действуете от своего имени в интересах других лиц и выставляете (перевыставляете, получаете) счета-фактуры. При этом сдавать журнал в инспекцию вместо декларации нужно, если вы не плательщик НДС (освобождены от обязанностей плательщика) или налоговый агент (п. 5.2 ст. 174 НК).

Елена Кислова отметила, что другую отчетность по налогам не крупнейшие налогоплательщики и организации (ИП) с численностью работников, не превышающей предел, сдают либо на бумаге, либо в электронном виде — по своему выбору.

За несоблюдение электронной формы отчетности — когда она обязательна — могут привлечь к ответственности.

В электронном виде также необходимо подавать:

расчет по страховым взносам (РСВ) — если в отчетном (расчетном) периоде начисляли выплаты более чем 10 физлицам . Это относится и к вновь созданным организациям;

форму ЕФС-1, включающую, в частности, сведения персонифицированного учета — если численность работников за отчетный период более 10 человек.

«Если численность физлиц укладывается в лимит для соответствующей отчетности, то вы сами решаете, как ее подавать — на бумаге или в электронном виде», — подчеркнула Кислова.