Селлеры Wildberries смогут снизить комиссию: какие условия 2025

Если продавец выполнит план продаж, Wildberries снизит ему комиссию с 5-6%.

Wildberries установил для продавцов новые условия, которые могут снизить комиссию с 5-6%. Селлеры будут должны выполнить установленный план продаж, тогда в течение 3 месяцев комиссия снизится.

Приглашения в программу придут в течение 7 дней. Изменения коснутся всех продавцов, кроме тех, кто продает автомобили, канцелярию, бижутерию и аксессуары, и еще некоторые товары. Об этом сказано в телеграм-канале АУРЭК.

Предложение снизить комиссию селлеры могут найти в разделе «Документы» — «Фиксированная ставка».

Если ничего не появится до 8 ноября, значит программа недоступна для конкретного продавца.

Кроме того, специальное предложение не будет действовать на продавцов, для которых Wildberries снизил комиссию с 29 октября 2025 года.

Если не выполнить план продаж, комиссия останется прежней. Каких именно показателей ждет маркетплейс, пока неизвестно.

