ФНС: обработка налогового платежа занимает до 10 рабочих дней

Дата платежа — это дата списания денег со счета. За время прохождения платежа пени не насчитают.

После уплаты налога люди сразу проверяют информацию в личном кабинете налогоплательщика или на Госуслугах. И если не видят платежа, обращаются в налоговую.

Актуализация данных в сервисе проходит ежедневно, но нужно нескольких рабочих дней для передачи сведений от банка в органы Федерального казначейства, а затем в налоговую, предупреждает региональное УФНС.

При этом датой оплаты будет дата списания денег со счета в банке. А пени за период прохождения платежа не начисляют.

В ЛК налогоплательщика для физлиц после обработки платеж отразится в разделе «ЕНС» в блоке «Отложенная переплата» и будет списан в счет начислений после наступления срока уплаты.

В 2025 году уплатить налог на имущество, земельный, транспортный налоги и НДФЛ на основании налоговых уведомлений за 2024 год нужно до 1 декабря, добавили налоговики.