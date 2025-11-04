ФНС: обработка налогового платежа занимает до 10 рабочих дней
После уплаты налога люди сразу проверяют информацию в личном кабинете налогоплательщика или на Госуслугах. И если не видят платежа, обращаются в налоговую.
Актуализация данных в сервисе проходит ежедневно, но нужно нескольких рабочих дней для передачи сведений от банка в органы Федерального казначейства, а затем в налоговую, предупреждает региональное УФНС.
При этом датой оплаты будет дата списания денег со счета в банке. А пени за период прохождения платежа не начисляют.
В ЛК налогоплательщика для физлиц после обработки платеж отразится в разделе «ЕНС» в блоке «Отложенная переплата» и будет списан в счет начислений после наступления срока уплаты.
В 2025 году уплатить налог на имущество, земельный, транспортный налоги и НДФЛ на основании налоговых уведомлений за 2024 год нужно до 1 декабря, добавили налоговики.
Начать дискуссию