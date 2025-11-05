🐶 Депутаты не будут запрещать посещение кафе с собакой

Бизнес из общепита должен сам выбирать, впускать ли клиентов с животными.

Владельцы бизнеса должны самостоятельно решать, пускать ли в свои заведения посетителей с собаками.

Так считает первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Зачем нам сейчас бизнес понуждать либо к одному, либо ко второму пути? Он сегодня сам выбирает стратегию для себя. Владелец заведения либо открывает свои двери для владельцев с питомцами, либо нет», — заявил депутат.

Человек, который не хочет находиться в кафе рядом с животными, пойдет в другое заведение, считает он.

«Я пойду со своей собакой в то кафе, где нарисована ликующая собачья морда, потому что я понимаю, что мне дадут подстилку для нее, ей поставят на полу мисочку с водой. У меня нет никаких вопросов. Я проголосовал ногами и проголосовал рублем», — добавил Бурматов.

Ранее группа депутатов разработала законопроект о запрете посещать с собакой, кроме собак-проводников, магазины, кафе и рестораны, больницы и образовательные и культурные организации.

