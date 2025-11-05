ЦОК ОК УСН 08.10 Мобильная
⚡️ Итоги дня: в России появится День сварщика, за некачественную воду можно сделать перерасчет, запустят детские сим-карты

Подготовили обзор главных событий дня — 5 ноября 2025 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний-инвесторов РФ по версии Forbes. Сумма инвестиций «Газпрома» за 2024 год составила 2 трлн 357,8 млрд рублей, за 2023 год эта сумма была 2 трлн 527,6 млрд.

  • Цены на аренду жилья выросли за год на 15%. Медианная ставка аренды однокомнатной квартиры в городах-миллионниках сейчас составляет около 31,5 тыс. рублей. Это на 15% больше, чем в 2024 году. В третьем квартале 2025-го в Москве в среднем съем жилья подорожал на 23% — до исторического максимума в 115 тыс. рублей.

  • Адвокаты будут бесплатно консультировать несовершеннолетних жертв мошенников. Подростки в такой ситуации боятся поговорить с родителями и им нужна особая помощь.

  • Правительство учредило новый профессиональный праздник — День сварщика. Его будут отмечать в последнюю пятницу мая.

  • «Чижик» стал лидером среди ретейлеров по росту оборота в первом полугодии. В январе-июне 2025 года выручка наиболее быстрорастущих FMCG-сетей в России составила 525 млрд рублей.

  • ФССП передала государству почти 7 млн акций производителя «Яшкино» и «Кириешек». Речь о компании «Кондитерус Ком», бенефициаров которой признали экстремистским объединением.

  • На конец сентября 2025 года в России насчитывалось 16,1 тыс. компаний на рынке курьерских услуг. Показатель увеличился на 16% год к году.

  • В Госдуме заявили, что россияне имеют право на перерасчет за некачественную воду. Если температура горячей воды в доме не соответствует установленным стандартам, жители России имеют право обратиться в управляющую организацию для оформления перерасчета платы.

  • Полнолуние 5 ноября 2025 года будет суперлунием — и не обычным, а самым большим в году. В астрономии явление совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

  • В России появятся детские сим-карты. Родители смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления.

  • Калининградский завод «Автотор» возобновил набор персонала и обещает солидную зарплату на фоне общего спада на российском автомобильном рынке. Сейчас многие производители сокращают рабочие недели и теряют персонал.

  • Китайский производитель роботов Dobot выпустил робособаку Rover X1. Она умеет носить грузы, ориентироваться на внешние голосовые команды и может «мыслить» самостоятельно, анализируя окружающую обстановку.

  • «Яндекс Фабрика» запустила свой первый офлайн-магазин в московском «Авиапарке». В нем продается одежда под брендом Muted.

  • В России вышла серия конструкторов, посвященных отечественному авиастроению. Наборы рассчитаны на детей от шести лет, а также на взрослых коллекционеров.

Инвентаризационная опись по объектам НФА: как быстро и точно собрать данные

С 2025 года государственные учреждения переходят на новую форму инвентаризации, которая требует точного и оперативного учета. В статье вы узнаете, как быстро и без ошибок собрать данные по нефинансовым активам, используя современные цифровые инструменты.

Инвентаризационная опись по объектам НФА: как быстро и точно собрать данные

