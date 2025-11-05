Опрос ФНС показал: налогоплательщики не знают, кто определяет коды ОКВЭД отчетного типа

Пока что налогоплательщики до конца не разобрались в ОКВЭД отчетного типа и заявительного.

В чате ФНС в ноябрьские праздники 2025 прошла викторина, посвященная кодам ОКВЭД. 88% пользователей верно ответили, что предприниматели могут указать любое количество кодов, никаких ограничений по этому параметру нет.

Куда меньше было правильных ответов на вопрос, в течение какого времени необходимо внести изменения о кодах ОКВЭД заявительного типа в ЕГРИП. Только 8% справились с заданием и ответили «В течение семи дней». Большинство считает, что это нужно сделать за пять дней (44%) или в течение месяца (32%). 16% выбрали вариант «В течение десяти дней».

54% пользователей считают, что коды ОКВЭД отчетного типа устанавливаются хозяйствующим субъектом самостоятельно. Однако это неверно, код должен определить Росстат. Правильный ответ выбрал лишь 31% участников опроса. Тогда как 15% ошиблись, посчитав, что задача установить ОКВЭД отчетного типа лежит на налоговых органах.