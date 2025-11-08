Названы основные риски сотрудничества с самозанятыми, при которых начнется проверка

Есть риски привлечения к выполнению работ (услуг) физических лиц — плательщиков налога на профессиональный доход (НПД).

Заместитель начальника отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 Наталья Кириллова УФНС Владимирской области рассказала о существующих рисках сотрудничества с самозанятыми.

Она обратила внимание, что налоговыми органами определены основные риски для плательщиков, которые влекут проведение контрольных мероприятий:

отсутствие или минимальное количество постоянных работников;

услуги, оказываемые самозанятыми, непосредственно связаны с профильной хозяйственной деятельностью самой организации (ИП);

продолжительность и систематичность выплат в пользу самозанятого;

заказчик контролирует и организует производственный процесс, самозанятый работает с материалами и оборудованием заказчика.

Наталья Кириллова добавила, что не подпадают под НПД доходы от оказания (выполнения) физлицами услуг (работ) по договорам ГПХ при условии, что заказчики — это работодатели данных физлиц или бывшие их работодателями менее двух лет назад (п. 8 ч. 2 ст. 6 закона № 422-ФЗ).

Нарушение данной нормы работодателем — это прямое нарушение закона. И если не уточнить налоговые обязательства (по НДФЛ и страховым взносам) на сумму указанных выплат, налоговому агенту будут доначисления.