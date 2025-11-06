🎄 Миллениалы и зумеры больше всех интересуются предновогодними распродажами

Жители малых городов реже совершают импульсивные покупки и чаще не обращают внимания на скидки.

Маркетплейс Ozon рассказал, как разные поколения готовятся к предстоящим распродажам.

Больше всего скидки нравятся миллениалам (26-35 лет), говорится в сообщении площадки.

«Но настоящими стратегами распродаж оказалась молодежь 18-25 лет. Они не просто ждут скидок — они ведут к ним планомерную подготовку: откладывают деньги, составляют списки желаний и выслеживают выгодные предложения», — написали представители Озона.

О «черной пятнице» знают практически все независимо от пола. При этом о распродаже 11.11 больше осведомлены женщины, чем мужчины (59% против 38%).

Восемь из десяти россиян в период распродаж покупают именно на маркетплейсах. При этом 61% респондентов заявили, что ряд товаров можно приобрести только на этих платформах.

Для жителей малых городов и старшего поколения характерен «рациональный шопинг» с упором на практичность и поддержку отечественного производителя.

7 из 10 покупателей учитывают российское происхождение товаров при выборе. Тенденция ярче проявляется среди представителей старшей возрастной группы 56+ лет (75%) и среди жителей малых городов с населением менее 50 тыс. человек (73%).

Жители малых городов реже совершают импульсивные покупки, а тех, кто принципиально не обращает внимания на скидки, среди них в два раза больше, чем среди жителей крупных городов.