ФНС уточнила срок подачи заявления на льготу по коммерческой недвижимости

По НК РФ индивидуальным предпринимателям положена налоговая льгота в виде освобождения от налога на имущество физических лиц при использовании недвижимости в предпринимательской деятельности. Но это не касается объектов торгово-офисного назначения, включенных в региональный перечень.

У ФНС спросили — до какого срока ИП необходимо подать заявление о применении льготы в отношении недвижимости, используемой в коммерческой деятельности.

Ведомство ответило, что предельный срок для подачи такого заявления о льготе НК не предусмотрен.

