ИП на УСН могут получить льготу по налогу на имущество

По общему правилу НК РФ индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения, освобождается от уплаты налога на имущество физических лиц (НИФЛ) в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности.

Исключение из льготы составляют объекты по налогу на имущество, включенные в соответствующий региональный перечень и облагаемые налогом исходя из кадастровой стоимости. Это так называемая торгово-офисная недвижимость.

В общем порядке для освобождения от уплаты НИФЛ (получения налоговой льготы) в связи с применением упрощенки ИП нужно обратиться с заявлением о предоставлении льготы в любой налоговый орган по своему выбору. При этом можно приложить к нему документы, подтверждающие факт использования имущества в предпринимательской деятельности (а не в личных, бытовых, семейных целях).

Если ИП не подал заявление на льготу или не сообщил об отказе от нее, льгота может быть предоставлена налоговым органом в беззаявительном порядке.

При условии, что ИФНС располагает документами/сведениями, подтверждающими основания для ее предоставления за определенный период.

Льгота положена с налогового периода, в котором у ИП возникло право на нее, уточняют налоговики.

Ранее мы сообщали про позицию судов, что продажа имущества, используемого ИП, облагается по УСН, а не НДФЛ.