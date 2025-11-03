ЦОК КПП БСН 30.10 Мобильная
ИП на УСН могут получить льготу по налогу на имущество

По общему правилу НК РФ индивидуальный предприниматель, применяющий упрощенную систему налогообложения, освобождается от уплаты налога на имущество физических лиц (НИФЛ) в отношении имущества, используемого в предпринимательской деятельности.

Исключение из льготы составляют объекты по налогу на имущество, включенные в соответствующий региональный перечень и облагаемые налогом исходя из кадастровой стоимости. Это так называемая торгово-офисная недвижимость.

В общем порядке для освобождения от уплаты НИФЛ (получения налоговой льготы) в связи с применением упрощенки ИП нужно обратиться с заявлением о предоставлении льготы в любой налоговый орган по своему выбору. При этом можно приложить к нему документы, подтверждающие факт использования имущества в предпринимательской деятельности (а не в личных, бытовых, семейных целях).

Если ИП не подал заявление на льготу или не сообщил об отказе от нее, льгота может быть предоставлена налоговым органом в беззаявительном порядке.

При условии, что ИФНС располагает документами/сведениями, подтверждающими основания для ее предоставления за определенный период.

Льгота положена с налогового периода, в котором у ИП возникло право на нее, уточняют налоговики.

Ранее мы сообщали про позицию судов, что продажа имущества, используемого ИП, облагается по УСН, а не НДФЛ.

