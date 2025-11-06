Роструд: можно ли включить доплату за вредность в оклад
Роструд спросили – можно ли указать в трудовом договоре, что доплата за вредность учтена внутри суммы оклада.
Например, размер оклада – 33 000 рублей, из них доплата за вредность 4%. И в расчетном листе не будет отдельной строки с указанием суммы доплаты за работу во вредных условиях труда.
«Не может. Размер доплаты за работу во вредных условиях труда должен указываться отдельно — как в трудовом договоре, так и в расчетном листке», — ответил Роструд.
Это предусмотрено в абз. 5 ч. 2 ст. 57 ТК: условия оплаты труда обязательны для включения в трудовой договор.
А согласно ч. 1 ст. 136 ТК, при выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о составных частях зарплаты и о других выплатах.
