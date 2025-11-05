❗ ВС РФ: если не отправить налоговикам документы о закрытии подотчетов – доначислят НДФЛ и взносы

ИФНС при проверке установила, что компания выплатила на карты сотрудникам неучтенные суммы, и потребовала подтверждающие документы. Компания пояснила, что разница по выплатам физлицам сформировалась из-за выплат, не облагаемых НДФЛ, но документы не прислала. Тогда налоговая доначислила НДФЛ и штраф. Организация обратилась в суд.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали налоговую инспекцию, указав, что компания не прислала доказательства того, что выплаты были для компенсации затрат, связанных с выполнением сотрудниками трудовых обязанностей. А без доказательств такие выплаты считаются доходом подотчетного лица и облагаются НДФЛ.

При этом налоговая вправе запросить документы, необходимые для установления правильности расчета, и может использовать имеющиеся документы и сведения, касающиеся деятельности компании, в том числе полученные вне рамок налоговой проверки (п. 1 ст. 88 НК).

Суд кассационной инстанции поддержал компанию – так как в п. 7 ст. 88 НК установлен запрет на истребование налоговой дополнительных сведений и пояснений.

Инспекция обратилась в Верховный суд, и судебная коллегия ВС поддержала налоговую. В определении от 19.09.2025 № 309-ЭС25-6656 по делу № А47-7677/2024 указано: