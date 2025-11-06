60% клиентов банков получают отказ в выдаче ипотеки

Банки одобряют заявки по ипотеке только в 39% случаев. За последние годы это минимальный показатель.

В сентябре 2025 года доля отказов в выдаче ипотеки со стороны банков составила 60%. Клиентам удается получить финансирование по менее чем половине заявок, что составило минимум за последние годы.

Сейчас банки одобряют только 39% заявок на жилищные кредиты, с начала 2025 года показатель упал почти на 10%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Число отказов связывают с введением ограничений на долю заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Эти правила начали действовать с 1 июля 2025 года. Кроме того, банкам невыгодно выдавать ипотеку тем, кто и так тратит на погашение долгов больше половины своих доходов.

В третьем квартала 2025 года доля рискованной ипотеки с долговой нагрузкой заемщиков свыше 80% сократилась с 47% до 6%. Центробанк считает, что так можно защитить россиян от накопления долгов.

Чтобы увеличить шансы на получение кредита на покупку жилья, нужно снизить долговую нагрузку, погасить действующие кредиты и задолженности по картам. Кроме того, эксперты советуют подавать заявки сразу в несколько банков. Можно привлечь созаемщика, тогда банк будет рассчитывать платежеспособность сразу двоих. Это удобно, когда дохода одного человека недостаточно.