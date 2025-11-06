ЦОК ОК МП 05.11 Мобильная
Самозанятые

Налоговики рекомендуют перед заключением договора проверять статус самозанятых

Чтобы избежать рисков налоговых доначислений, представители ФНС рекомендуют заранее проверить статус плательщика НПД через специальный сервис. Сделать это можно бесплатно.

Компании и индивидуальные предприниматели, которые планируют сотрудничество с самозанятыми, могут быстро проверить статус плательщика налога на профессиональный доход, чтобы избежать рисков.

Электронный сервис ФНС «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход» будет особенно полезен до заключения договора — чтобы убедиться в статусе партнера. Ведь оплату услуг самозанятых можно учесть в расходах компании.

«Если исполнитель не является самозанятым или утратил этот статус, компания обязана удержать с его выплат налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и при наличии трудовых отношений начислить страховые взносы»,— сказано на сайте ФНС.

Чтобы проверить статус самозанятого, нужно в сервисе проверки ввести ИНН и указать дату проверки, на которую нужно узнать статус. Информацию предоставляют бесплатно.

