Налоговики рекомендуют перед заключением договора проверять статус самозанятых
Компании и индивидуальные предприниматели, которые планируют сотрудничество с самозанятыми, могут быстро проверить статус плательщика налога на профессиональный доход, чтобы избежать рисков.
Электронный сервис ФНС «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход» будет особенно полезен до заключения договора — чтобы убедиться в статусе партнера. Ведь оплату услуг самозанятых можно учесть в расходах компании.
«Если исполнитель не является самозанятым или утратил этот статус, компания обязана удержать с его выплат налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и при наличии трудовых отношений начислить страховые взносы»,— сказано на сайте ФНС.
Чтобы проверить статус самозанятого, нужно в сервисе проверки ввести ИНН и указать дату проверки, на которую нужно узнать статус. Информацию предоставляют бесплатно.
⚡️Что ждет бизнес в 2026 году? Узнаете на Бух.Совете
Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию
Бух.Совет 2026! Но плохие новости, коллеги: мест офлайн больше нет. Хорошие новости — мы делаем онлайн-трансляцию
и будем с вами в прямом эфире!
Если вы еще не купили билет на Бух.Совет 2026, вы многое пропускаете! Лучшие спикеры-практики — Эльвира Митюкова, Оксана Каверина, Дмитрий Ряховский и другие крутые эксперты будут выступать для вас два дня и говорить про самые важные, самые острые проблемы реформы-2026. А их очень много!
Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите за своим онлайн-билетом по ссылке.
Начать дискуссию