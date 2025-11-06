Налоговики рекомендуют перед заключением договора проверять статус самозанятых

Чтобы избежать рисков налоговых доначислений, представители ФНС рекомендуют заранее проверить статус плательщика НПД через специальный сервис. Сделать это можно бесплатно.

Компании и индивидуальные предприниматели, которые планируют сотрудничество с самозанятыми, могут быстро проверить статус плательщика налога на профессиональный доход, чтобы избежать рисков.

Электронный сервис ФНС «Проверить статус налогоплательщика налога на профессиональный доход» будет особенно полезен до заключения договора — чтобы убедиться в статусе партнера. Ведь оплату услуг самозанятых можно учесть в расходах компании.

«Если исполнитель не является самозанятым или утратил этот статус, компания обязана удержать с его выплат налог на доходы физических лиц (НДФЛ), и при наличии трудовых отношений начислить страховые взносы»,— сказано на сайте ФНС.

Чтобы проверить статус самозанятого, нужно в сервисе проверки ввести ИНН и указать дату проверки, на которую нужно узнать статус. Информацию предоставляют бесплатно.