Блокадники Ленинграда получат выплаты в беззаявительном порядке

Новый закон Санкт-Петербурга упростил процедуру получения знака «Жителю блокадного Ленинграда». Также больше не требуется обязательное четырехмесячное непрерывное проживание в осажденном городе.

Статус блокадника теперь получают люди, которые проживали в Ленинграде в любой период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

6 ноября 2025 года СФР сформировал списки из 641 пенсионера, которые родились в блокадном Ленинграде и теперь они впервые получат удостоверение. Кроме того, Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга составил перечень из 1170 жителей блокадного города.

Удостоверение к знаку — это основание для получения статуса ветерана Великой Отечественной войны и всего комплекса льгот, напоминает СФР.

Проактивная работа включает полное сопровождение каждого получателя, уточнил фонд. Сотрудники СФР связываются с пенсионерами, подробно разъясняют федеральные и региональные меры поддержки, помогают сравнить условия и принять взвешенное решение.

Ранее мы писали, что продление социальных выплат могут сделать автоматическим. Но будет исключение.