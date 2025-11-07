💊 На рынке БАДов 80% компаний — псевдопроизводители

Из 32 подозрительных компаний по выпуску биологически активных добавок реальное производство смогли показать только шесть предприятий.

Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов рассказал, что из 32 компаний-производителей биологически активных добавок (БАД) наличие производства подтвердили только шесть.

Фейковые фирмы вместо адреса производства указывали жилые дома, гостиницы и пустыри. Проверку запустили в компаниях, у которых система маркировки заметила подозрительное поведение.

Например, предприятия вводили в оборот БАДы под чужим товарным знаком, в реестрах не было кодов ОКВЭД, которые соответствуют производству добавок, а также в разрешительных документах компаний не было указано, что товар импортировали из других стран, если не произвели самостоятельно.

«Мы столкнулись с ситуациями, когда юридические лица лишь имитируют производство на бумаге, чтобы получать коды маркировки для товаров, фактически ввозимых из-за рубежа», — объяснил Реваз Юсупов.

Также он добавил, что сейчас Минпромторг готовит проект постановления, по которому у ЦРПТ появится право отказывать в выдаче кодов маркировки до устранения нарушений.

Недавно мы писали, что компании, которые не докажут наличие производства, не получат коды маркировки товаров.