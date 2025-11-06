📉 По данным ФНС, выручка компаний и ИП упала на 21% в октябре 2025 года

Прирост выручки в октябре составил 6,7 трлн рублей. Это на 21,3% меньше, чем в сентябре 2025 года.

Заметнее всего просела выручка юридических лиц (на 1,4 трлн рублей), ИП отстают от показателей сентября почти на 390 млрд. Об этом свидетельствует статистика на сайте платформы поставки данных ФНС.

Информация ФНС о выручке компаний и ИП, регистрации ККТ и выдаче чеков в октябре 2025 года

Также сервис предоставляет информацию о количестве чеков. В октябре показатель рухнул на 22,4%, что может говорить о снижении потребительского спроса, а также косвенно указывать на то, что бизнес постепенно уходит в тень.

