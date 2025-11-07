ФНС уточнила, можно ли при АУСН учесть в расходах сумму по взаимозачету

На автоУСН при взаимозачетах с контрагентами (например, арендатором) могут возникать обоснованные расходы.

Налоговая служба разъяснила, что на АУСН можно учесть в расходах сумму по взаимозачету.

Для этого нужно внести сведений о взаимозачете в личном кабинете налогоплательщика автоУСН: вкладка «Операции» — «Добавить» — «Взаимозачет».

Ранее мы приводили позицию ФНС, что на АУСН можно переразметить операции, уже переданные банком.

