ЦОК ОК АУСН 07.10 Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
АУСН

ФНС уточнила, можно ли при АУСН учесть в расходах сумму по взаимозачету

На автоУСН при взаимозачетах с контрагентами (например, арендатором) могут возникать обоснованные расходы.

Налоговая служба разъяснила, что на АУСН можно учесть в расходах сумму по взаимозачету.

Для этого нужно внести сведений о взаимозачете в личном кабинете налогоплательщика автоУСН: вкладка «Операции» — «Добавить» — «Взаимозачет».

Ранее мы приводили позицию ФНС, что на АУСН можно переразметить операции, уже переданные банком.

Научим работы на АУСН на новом онлайн-курсе «АУСН — 2026». Вы разберетесь со ставками и ограничениями для этого спецрежима, научитесь вести учет доходов и расходов. Получите пошаговый план перехода на АУСН и калькулятор расчета налоговой нагрузки на АУСН и УСН на 2026 год.

Цена курса 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽. Остался 1 курс по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.

Автор

Клеверенс
Автоматизация учета

Учет вычислительной техники: как не потерять ноутбуки и планшеты

В современном бизнесе вычислительная техника — это основа работы. Компьютеры, ноутбуки, планшеты, принтеры и даже сканеры — все это активы, без которых ни один офис не сможет функционировать. Почему так происходит, какие риски это несет и как современные технологии помогают решить проблему — разберемся подробно.

Учет вычислительной техники: как не потерять ноутбуки и планшеты

Начать дискуссию

Главная Тарифы