Налоговики раскрыли схемы незаконной оптимизации по страховым взносам и НДФЛ в 2025 году

Разрыв между переводами от предпринимателей физлицам и размером уплаченных страховых взносов и НДФЛ составил около 3 трлн рублей.

Начальник профильного управления ФНС Михаил Сергеев рассказал о двух основных видах незаконных схем по оптимизации расходов на уплату НДФЛ и страховых взносов.

Налоговики провели автоматическую «стыковку» операций бизнеса по переводу средств физлицам с базой по уплаченным НДФЛ и страховым взносам. В результате разрыв составил порядка 3 трлн рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Инспекторы сформировали конкретный список характерных признаков, по которым можно определить незаконную оптимизацию. Основные это:

заработная плата сотрудников ниже МРОТ (в 2025 г. это 22 440 рублей);

отклонение уровня доходов сотрудников от средних показателей по конкретному региону и отрасли.

В качестве примера Сергеев привел результаты проверок работы пунктов выдачи заказов маркетплейсов Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Именно там чаще всего находят систематическое занижение зарплат и случаи уклонения работодателей от исполнения налоговых обязательств.