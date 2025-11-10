Декларации СОУТ придется сдавать только в электронном виде

Порядок представления деклараций соответствия условий труда (СОУТ) предлагается изменить.

Согласно проекту приказа Минтруда, хотят оставить единственный способ их отправки – через Госуслуги.

Форму работодатели будут заполнять в электронном виде и подписывать ее КЭП.

Сейчас можно сдать декларацию в бумажном виде – лично или по почте, или заполнить форму на сайте Роструда.

Также Минтруд указал список оснований для отказа в принятии декларации:

недостоверность данных;

отсутствие в информационной системе отчета о проведении СОУТ;

наличие в декларации рабочих мест работников, специальности которых включены в списки для досрочного назначения страховой пенсии по старости;

наличие в декларации рабочих мест, в связи с работой на которых работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.

Сейчас декларацию не принимают, только если ее подали не по форме.

Изменения внесут в приказ Минтруда от 17 июня 2021 г. № 406н.