Декларации СОУТ придется сдавать только в электронном виде
Порядок представления деклараций соответствия условий труда (СОУТ) предлагается изменить.
Согласно проекту приказа Минтруда, хотят оставить единственный способ их отправки – через Госуслуги.
Форму работодатели будут заполнять в электронном виде и подписывать ее КЭП.
Сейчас можно сдать декларацию в бумажном виде – лично или по почте, или заполнить форму на сайте Роструда.
Также Минтруд указал список оснований для отказа в принятии декларации:
недостоверность данных;
отсутствие в информационной системе отчета о проведении СОУТ;
наличие в декларации рабочих мест работников, специальности которых включены в списки для досрочного назначения страховой пенсии по старости;
наличие в декларации рабочих мест, в связи с работой на которых работникам предоставляются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда.
Сейчас декларацию не принимают, только если ее подали не по форме.
Изменения внесут в приказ Минтруда от 17 июня 2021 г. № 406н.
