Что изменится в работе с 1С для бухгалтеров
10 ноября 2025 года в 15:00 мск состоится бесплатная консультация с бизнес-аналитиком и экспертом 1С Константином Соболевским.
Специалист разберет последние изменения в работе с 1С, ответит на часто задаваемые вопросы по работе с 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д.
На консультации разберем:
Что меняется в 1С.
Актуальные вопросы по работе в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д.
Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф. переподготовки.
Ответы на вопросы из чата консультации.
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
Спикер — Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.
