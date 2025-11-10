Что изменится в работе с 1С для бухгалтеров

Бизнес-аналитик и эксперт по 1С расскажет про все последние изменения в работе с программой.

10 ноября 2025 года в 15:00 мск состоится бесплатная консультация с бизнес-аналитиком и экспертом 1С Константином Соболевским.

Специалист разберет последние изменения в работе с 1С, ответит на часто задаваемые вопросы по работе с 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д.

На консультации разберем:

Что меняется в 1С. Актуальные вопросы по работе в 1С: ЗУП, 1С: Бухгалтерия, 1С: ERP и т.д. Ответы на вопросы обучающихся на курсах повышения квалификации и проф. переподготовки. Ответы на вопросы из чата консультации.

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Спикер — Константин Соболевский, бизнес-аналитик, эксперт 1С с опытом работы более 25 лет. Участие в проектах по 1С в компаниях: Роснефть, Камаз-Fuzo, Лукойл, S7, Никамед, Норильский Никель, Komatsu, ЗиЛ, Почта России и другие. Консультант Клерка по вопросам 1С.

Ждем вас на консультации сегодня в 15:00 мск!