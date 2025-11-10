ЦОК ОК 11.11 ОК БСН Мобильная
Роструд объяснил, как поменять зарплатный банк

Если уже работающий сотрудник решил изменить реквизиты счета для получения зарплаты, то он должен подать заявление не позднее чем за 15 дней до выплаты.

Сотрудник имеет право самостоятельно решать, в каком банке получать зарплату. Работодатель должен учесть это решение и перечислить деньги именно на тот счет, который указал работник.

Если сотрудник уже работает в компании, он может подать работодателю письменное заявление с новыми реквизитами счета. Такой документ нужно подать не позднее, чем за 15 дней до выплаты зарплаты. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Когда человек только устраивается на работу, он может сразу указать желаемый банк при оформлении трудовых документов.

Если работодатель отказывает в переводе зарплаты в другой банк, то это считается нарушением трудовых прав. За помощью можно обратиться в инспекцию или на портал Онлайнинспекция.рф.

