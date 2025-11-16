Роструд: поменять зарплатный банк работник может в любой момент, но нужно успеть
Работодатель обязан перечислять деньги туда, куда хочет работник.
Роструд напомнил, что работник может поменять зарплатный банк, когда захочет.
«Работодатель обязан перечислять деньги именно туда, куда вы укажете», — пишет ведомство.
Как указать банк для получения зарплаты:
Ситуация
Решение
Уже работающий сотрудник
Подать письменное заявление работодателю с новыми реквизитами банковского счета. Срок — не позднее чем за 15 дней до даты выплаты зарплаты
При трудоустройстве
Указать желаемый банк сразу при оформлении трудовых документов
