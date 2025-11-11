При отмене и переносе авиарейсов из-за форс-мажора командировку придется продлить

Роструд спросили, как быть работодателю, если из-за переноса или отмены рейсов при атаках БПЛА работники не успевают вернуться из командировки в установленные сроки.

Как работодатель должен оплачивать работнику период продления командировки в таких случаях, в том числе, если работник возвращается из командировки ночью или в выходной.

Продление командировки нужно оплатить в размере среднего заработка, так как этот период относится к командировке. Исключений из данной нормы нет, ответил Роструд. Это предусмотрено в п. 7 положения о служебных командировках, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.2025 № 501.

При этом каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст. 154 ТК). Также не менее, чем в двойном размере нужно оплатить работу в выходные и праздничные дни (ст. 153 ТК).

Дни отъезда, приезда и нахождения в пути в период командировки относятся к дням выполнения работы, уточнило ведомство.

