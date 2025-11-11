На УСН при покупке кассы в 2025 можно получить вычет, а в 2026 – уже нет

Вычет для бизнеса в новых регионах на ПСН и УСН можно применять за период 2024 или 2025 года.

В чате ФНС спросили, предоставляется ли вычет на УСН при покупке кассы в 2025 и в 2026 году.

«Налогоплательщикам воссоединенных регионов на УСН и ПСН с 01.01.2025 предоставлено право на налоговый вычет в размере до 28 тыс. рублей в отношении одного экземпляра ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения и пр.», — уточнили налоговики.

Условия для вычета такие:

место нахождения организации (место жительства ИП) на дату регистрации ККТ – ДНР, ЛНР, Запорожская или Херсонская область;

ККТ должна быть включена в реестр контрольно-кассовой техники, зарегистрирована в налоговых органах до 31.12.2025 и применяться на вышеуказанных территориях;

налоговый режим – УСН и ПСН.

Вычет по уменьшению суммы налога можно будет применить за налоговый период 2024 или 2025 года по выбору налогоплательщика.

