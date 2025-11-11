В законопроект о федеральном бюджете на 2026-2028 годы внесли 715 поправок

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал, что ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы депутаты внесли 715 поправок.

Сейчас комитет направил все предложения в профильным комитеты Госдумы и в комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Поправки рассмотрят 13 ноября, а само второе чтение в Госдуме запланировано на 18 ноября 2025 года.

«В обсуждении будут принимать участие все профильные комитеты ГД, министерства и ведомства, представители Счетной Палаты РФ. Заседания Комитета будут транслироваться в сети Интернет», — сказал Андрей Макаров.

Самые крупные изменения коснутся налоговой системы. Например, Минфин предложил отказаться от резкого снижения доходов для освобождения от уплаты НДС. Налог будут платить поэтапно: в 2026 году — те, кто зарабатывает в год больше 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн, а с 2028 году — 10 млн рублей. Подробнее об этом мы писали здесь.