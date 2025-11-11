ФНС разъяснила, входят ли женщины в отпуске по беременности в среднесписочную численность сотрудников при АУСН

АУСН могут применять компании и ИП, у которых среднесписочная численность работников не превышает пять человек. В список входят внешние совместители и исполнители работ по договорам ГПХ, а женщины в отпуске по уходу за ребенком не считаются.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, компании и ИП не имеют право применять АУСН, если среднесписочная численность работников за налоговый период больше пяти человек.

В среднесписочную численность входят также внешние совместители и исполнители, которые работают по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Однако женщины, которые находятся в отпуске по беременности и родам, в такой список не включаются.

«Женщины, находившиеся в отпусках по беременности и родам, лица, находившиеся в отпусках в связи с усыновлением ребенка со дня рождения усыновленного ребенка, а также в отпусках по уходу за ребенком, кроме работающих на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию, не включаются в среднесписочную численность работников», — сказано на сайте ФНС.

