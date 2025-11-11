ЦОК ОК 11.11 ОК МП Мобильная
🔴 Вебинар: Налоговая реформа - 2026 для бухгалтеров маркетплейсов: ключевые изменения →
Ведение бизнеса

Назвали регионы с самым высоким уровнем предпринимательской активности

Самыми активными регионами стали Калмыкия, Удмуртия и Чечня, а наименее активными – Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Магаданская область.

Институт социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) составил рейтинг предпринимательской активности среди регионов РФ.

Первые места заняли Калмыкия, Удмуртия и Чеченская Республика, говорится в исследовании.

В рейтинге участвовали 84 субъекта из-за отсутствия данных по ДНР, ЛНР, Луганской, Херсонской областям и по Ненецкому автономному округу.

Показатели рассчитали по двум блокам:

Блок

На основе чего рассчитали показатель

Текущее состояние предпринимательской среды в регионе

  • количество МСП на душу населения;

  • доля МСП – получателей господдержки в общем количестве таких предприятий;

  • вовлеченность населения в малый и средний бизнес

Темпы изменений в предпринимательской среде

  • динамика МСП на душу населения;

  • чистый прирост юридических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) на тысячу жителей;

  • динамика чистого прироста юрлиц (включая ИП);

  • динамика вовлеченности населения в МСП

В первую десятку вошли:

  • Калмыкия – 762 балла;

  • Удмуртия – 429 баллов;

  • Чеченская Республика – 419 баллов;

  • Ингушетия – 417 баллов.

Москва оказалась на восьмом месте (392 балла), а Санкт-Петербург — на шестом (397 баллов).

«Указанные данные подтверждают действенность мер, предпринятых региональными чиновниками по улучшению бизнес-климата в регионах», — говорится в исследовании.

Если бы в рейтинге учитывалось только текущее состояние предпринимательской среды, то лидер бы не изменился, но второе место с одинаковым количеством баллов заняли бы Москва и Санкт-Петербург, добавили эксперты.

Последние три места в рейтинге заняли Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Автор

Подпислон
ЭДО в кадровом учете

Можно ли одновременно вести бумажный и электронный документооборот с сотрудниками: как организовать работу в 2025 / 2026 году

Многие компании отказываются переходить на кадровый электронный документооборот по единственной причине — из-за опасений, что кардинально перестраивать придется сразу все процессы, а это негативно отразится на работе бизнеса. В действительности одновременно вести бумажный и электронный документооборот правила не запрещают. Рассказываем подробности.

Можно ли одновременно вести бумажный и электронный документооборот с сотрудниками: как организовать работу в 2025 / 2026 году

Начать дискуссию

Главная Тарифы