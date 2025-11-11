Назвали регионы с самым высоким уровнем предпринимательской активности
Институт социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) составил рейтинг предпринимательской активности среди регионов РФ.
Первые места заняли Калмыкия, Удмуртия и Чеченская Республика, говорится в исследовании.
В рейтинге участвовали 84 субъекта из-за отсутствия данных по ДНР, ЛНР, Луганской, Херсонской областям и по Ненецкому автономному округу.
Показатели рассчитали по двум блокам:
Блок
На основе чего рассчитали показатель
Текущее состояние предпринимательской среды в регионе
Темпы изменений в предпринимательской среде
В первую десятку вошли:
Калмыкия – 762 балла;
Удмуртия – 429 баллов;
Чеченская Республика – 419 баллов;
Ингушетия – 417 баллов.
Москва оказалась на восьмом месте (392 балла), а Санкт-Петербург — на шестом (397 баллов).
«Указанные данные подтверждают действенность мер, предпринятых региональными чиновниками по улучшению бизнес-климата в регионах», — говорится в исследовании.
Если бы в рейтинге учитывалось только текущее состояние предпринимательской среды, то лидер бы не изменился, но второе место с одинаковым количеством баллов заняли бы Москва и Санкт-Петербург, добавили эксперты.
Последние три места в рейтинге заняли Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.
