Назвали регионы с самым высоким уровнем предпринимательской активности

Самыми активными регионами стали Калмыкия, Удмуртия и Чечня, а наименее активными – Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа и Магаданская область.

Институт социально-экономического анализа и программ развития (ИСАПР) составил рейтинг предпринимательской активности среди регионов РФ.

Первые места заняли Калмыкия, Удмуртия и Чеченская Республика, говорится в исследовании.

В рейтинге участвовали 84 субъекта из-за отсутствия данных по ДНР, ЛНР, Луганской, Херсонской областям и по Ненецкому автономному округу.

Показатели рассчитали по двум блокам:

Блок На основе чего рассчитали показатель Текущее состояние предпринимательской среды в регионе количество МСП на душу населения;

доля МСП – получателей господдержки в общем количестве таких предприятий;

вовлеченность населения в малый и средний бизнес Темпы изменений в предпринимательской среде динамика МСП на душу населения;

чистый прирост юридических лиц (включая индивидуальных предпринимателей) на тысячу жителей;

динамика чистого прироста юрлиц (включая ИП);

динамика вовлеченности населения в МСП

В первую десятку вошли:

Калмыкия – 762 балла;

Удмуртия – 429 баллов;

Чеченская Республика – 419 баллов;

Ингушетия – 417 баллов.

Москва оказалась на восьмом месте (392 балла), а Санкт-Петербург — на шестом (397 баллов).

«Указанные данные подтверждают действенность мер, предпринятых региональными чиновниками по улучшению бизнес-климата в регионах», — говорится в исследовании.

Если бы в рейтинге учитывалось только текущее состояние предпринимательской среды, то лидер бы не изменился, но второе место с одинаковым количеством баллов заняли бы Москва и Санкт-Петербург, добавили эксперты.

Последние три места в рейтинге заняли Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.