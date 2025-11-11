Проценты по вкладам в драгметаллах освободили от НДС — Госдума приняла закон

Теперь налогообложение процентов по банковским вкладам в драгметаллах не будет отличаться от уплаты налогов по иным видам депозитов.

11 ноября 2025 года депутаты Госдумы приняли закон, по которому операции по выплате банками процентов в драгоценных металлах в слитках по договору банковского счета (вклада) в драгметаллах больше не подлежат обложению НДС.

«Для создания равных экономических условий и повышения привлекательности вкладов в драгоценных металлах налогообложение НДС процентов по вкладу в драгоценных металлах не должно отличаться от налогообложения процентов по иным видам банковских вкладов», — сказано в пояснительной записке.

Закон вступит в силу через месяц после официальной публикации, но не раньше 1-го числа очередного периода по НДС.