Семьи с детьми получат увеличенный налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений

За взносы по программе долгосрочных сбережений семьи с детьми смогут получить максимальный инвестиционный налоговый вычет в размере 1 млн рублей.

11 ноября 2025 года депутаты Госдумы сразу во втором и третьем чтениях приняла закон, который будет стимулировать россиян и работодателей участвовать в программе долгосрочных сбережений (ПДС).

Семья с детьми сможет получить налоговый вычет до 1 млн рублей. Вычет по взносам по ПДС увеличат с 400 до 500 тыс. рублей. Кроме того, получить его смогут оба родителя. Такой вычет предусмотрен в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора.

Важно, что получить вычет в увеличенном размере (500 тыс. рублей) будет можно, когда родители делают взносы в пользу детей. Такой вычет можно получать до достижения ребенком 18 лет или 24, если он находится на очном обучении.

Работодатели, которые участвуют в формировании долгосрочных накоплений сотрудников, получат возможность вычесть эти расходы из базы по налогу на прибыль, но в пределах 12% от размера оплаты труда. Также такое финансирование не будет облагаться страховыми взносами.

Выплаты по ПДС будут облагаться ставками НДФЛ 13% или 15% в зависимости от налоговой базы, а остальные ставки прогрессивной шкалы применять не будут. В результате ПДС выровняют по условиям со страховыми продуктами, пенсионными выплатами и с доходами на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС).

Закон вступит в силу с момента официальной публикации, кроме отдельных положений, для которых установлены свои сроки.