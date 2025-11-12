💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 ноября 2025 года

На 12 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,3 рубля, курс евро — 94.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 ноября 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,3562 рубля Евро 94,1954 рубля Юань 11,4130 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 12 ноября 2025 года. Источник: ЦБ.

По данным на 11 ноября 2025 года, курс доллара был 81,0132 рубля, евро — 93,9287, а юаня — 11,3506.

Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев рассказал, что в среду, четверг и пятницу (12-15 ноября 2025 года) произойдут события, которые определят перспективы рубля и его курс на ближайшие месяцы. В среду отчет представит ОПЕК, в четверг — Международное энергетическое агентство, а в пятницу Росстат назовет данные по инфляции за октябрь.

