💲 Курс доллара, евро и юаня на 12 ноября 2025 года
На 12 ноября 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 81,3 рубля, курс евро — 94.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 12 ноября 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
81,3562 рубля
Евро
94,1954 рубля
Юань
11,4130 рубля
По данным на 11 ноября 2025 года, курс доллара был 81,0132 рубля, евро — 93,9287, а юаня — 11,3506.
Старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев рассказал, что в среду, четверг и пятницу (12-15 ноября 2025 года) произойдут события, которые определят перспективы рубля и его курс на ближайшие месяцы. В среду отчет представит ОПЕК, в четверг — Международное энергетическое агентство, а в пятницу Росстат назовет данные по инфляции за октябрь.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
