😷 На больничном официально разрешат работать
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, которым предлагается разрешить работать на больничном, сохраняя доход.
Документ направлен на отзыв в Правительство.
«Законопроектом предлагается дополнить ТК новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда», — указано в пояснительной записке.
Сейчас закон предусматривает лишь бинарный подход:
работник либо полностью трудоспособен;
либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном).
Это не соответствует современным реалиям, когда работники при определенных не тяжелых заболеваниях могут эффективно выполнять свои трудовые функции в облегченном режиме.
Законопроект должен устранить этот правовой пробел путем введения института временного адаптивного режима труда. Это позволит работникам сохранять занятость и уровень доходов во время болезни, а работодателям – минимизировать потери от отсутствия ключевых специалистов, от необходимости искать замену основного работника.
Ключевыми принципами предлагаемого регулирования будут:
добровольность применения временного адаптивного режима труда — на основе заявления работника;
обязательность медицинского заключения о возможности установления работнику временного адаптивного режима труда и об условиях такого режима;
сохранение за работником среднего заработка и гарантия права работника на прерывание временного адаптивного режима труда и оформление обычного больничного листка.
Если закон примут, работники сохранят 100% доходов в периоды болезни, уверен Нилов.
Они смогут работать в щадящем режиме, не теряя при этом в размере оплаты труда, а для работодателей снизятся издержки и потери от отсутствия сотрудников.
О, вот это кажется хорошая идея. Не хватало такого.
так это... теперь не отмажешься, что был на больничном
идея неплохая, но не примут