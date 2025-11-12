😷 На больничном официально разрешат работать

Сейчас многие сотрудники продолжают работать даже на больничном, это предлагается разрешить законодательно.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил законопроект, которым предлагается разрешить работать на больничном, сохраняя доход.

Документ направлен на отзыв в Правительство.

«Законопроектом предлагается дополнить ТК новой статьей 931, содержащей определение понятия и устанавливающей правовые основы применения временного адаптивного режима труда», — указано в пояснительной записке.

Сейчас закон предусматривает лишь бинарный подход:

работник либо полностью трудоспособен;

либо полностью временно нетрудоспособен (на больничном).

Это не соответствует современным реалиям, когда работники при определенных не тяжелых заболеваниях могут эффективно выполнять свои трудовые функции в облегченном режиме.

Законопроект должен устранить этот правовой пробел путем введения института временного адаптивного режима труда. Это позволит работникам сохранять занятость и уровень доходов во время болезни, а работодателям – минимизировать потери от отсутствия ключевых специалистов, от необходимости искать замену основного работника.

Ключевыми принципами предлагаемого регулирования будут:

добровольность применения временного адаптивного режима труда — на основе заявления работника;

обязательность медицинского заключения о возможности установления работнику временного адаптивного режима труда и об условиях такого режима;

сохранение за работником среднего заработка и гарантия права работника на прерывание временного адаптивного режима труда и оформление обычного больничного листка.

Если закон примут, работники сохранят 100% доходов в периоды болезни, уверен Нилов.

Они смогут работать в щадящем режиме, не теряя при этом в размере оплаты труда, а для работодателей снизятся издержки и потери от отсутствия сотрудников.