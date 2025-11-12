В 2026 году СФР будет единовременно выплачивать пенсионные накопления до 440 тыс. рублей

Единовременная выплата пенсионных накоплений из Социального фонда в 2026 году будет на 28 тыс. рублей больше, чем в 2025 году.

Сколько пенсионных накоплений можно забрать единовременно, зависит от двух показателей:

прожиточный минимум пенсионера;

ожидаемый период выплаты пенсии.

Поясним, при достижении старого пенсионного возраста (55 лет женщины и 60 лет мужчины) можно получить свои пенсионные накопления. У кого они есть, читайте тут.

Выплата бывает в трех вариантах:

пожизненная пенсия;

ежемесячная срочная выплата (10 лет);

единовременная выплата.

Выгоднее всего получить накопления единовременно. Но это возможно, только если сумма накопительной пенсии менее 10% от прожиточного минимума пенсионера.

Смотрите в нашей таблице показатели для расчета единовременной выплаты.

Показатель 2025 2026 Прожиточный минимум пенсионера 15 250 руб. 16 288 руб. Ожидаемый период выплаты пенсии 270 мес. 270 мес. Единовременная выплата пенсионных накоплений 15 250 х 10% х 270 = 411 750 руб. 16 288 х 10% х 270 = 439 776 руб.

Таким образом, единовременно можно получить пенсионные накопления:

в 2025 году – 411 750 руб.;

в 2026 году – 439 776 руб.

Мы рассказывали, что СФР просит работодателей донести до своих сотрудников информацию о возможности получить пенсионные накопления до того, как наступит право на пенсию.

Посмотреть размер своих пенсионных накоплений вы можете в выписке из ИЛС, которую можно заказать на Госуслугах.