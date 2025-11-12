🔢 «Клерк» поможет рассчитать накопления в НПФ

Узнайте, будет ли выгодно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом, получите расчет взносов и размера пенсии.

В 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей. Это после индексации на 7,6%. Однако у россиян есть разные вариант получать больше. Например, делать взносы в негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

В ноябре 2025 у «Клерка» появился новый инструмент — «Калькулятор накоплений в НПФ». Укажите основные параметры и узнайте, какой капитал можно сформировать к пенсии, а также размер предполагаемой ежемесячной выплаты до 85 лет.

Кроме того, можно получить прогноз накоплений по годам.

Калькулятор накоплений в НПФ от «Клерка»

Расчет выполнен с годовой капитализацией: ежегодные взносы учитываются в начале года и растут по указанной ставке доходности.