Налоговики: как получить выписку о применяемом режиме налогообложения
На сайте ФНС в личных кабинетах юридических лиц и ИП можно получить выписку о применении специальных режимов налогообложения.
В документе будет следующая информация:
налоговый режим;
дата начала и окончания применения специального режима;
объект налогообложения (при применении УСН или АУСН).
Для предпринимателей на патенте в выписке будут отражены виды деятельности, на которые выдан патент, его номер и период действия. Об этом сказано на сайте ФНС.
Чтобы получить выписку, индивидуальному предпринимателю нужно в личном кабинете перейти в раздел «Профиль» — «Мои системы налогообложения» — «Выписка по специальным режимам» — «Запросить выписку».
Для организаций запросить выписку можно во вкладке «Сведения о ЮЛ» — «Сведения о применяемых специальных налоговых режимах».
Выписку можно формировать не чаще одного раза в сутки. Документ будет подписан электронной подписью налогового органа, указанная дата будет на день раньше дня отправки запроса.
Комментарии4
и за какой срок присылают?
А то я тут справку о состоянии расчётов заказал.... две недели!
а нету!
затык!