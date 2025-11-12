Налоговики: как получить выписку о применяемом режиме налогообложения

Компании и ИП могут онлайн заказать электронную выписку о применении спецрежимов налогообложения.

На сайте ФНС в личных кабинетах юридических лиц и ИП можно получить выписку о применении специальных режимов налогообложения.

В документе будет следующая информация:

налоговый режим;

дата начала и окончания применения специального режима;

объект налогообложения (при применении УСН или АУСН).

Для предпринимателей на патенте в выписке будут отражены виды деятельности, на которые выдан патент, его номер и период действия. Об этом сказано на сайте ФНС.

Чтобы получить выписку, индивидуальному предпринимателю нужно в личном кабинете перейти в раздел «Профиль» — «Мои системы налогообложения» — «Выписка по специальным режимам» — «Запросить выписку». Для организаций запросить выписку можно во вкладке «Сведения о ЮЛ» — «Сведения о применяемых специальных налоговых режимах».

Выписку можно формировать не чаще одного раза в сутки. Документ будет подписан электронной подписью налогового органа, указанная дата будет на день раньше дня отправки запроса.