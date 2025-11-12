Если человек сдает в аренду несколько объектов, и это приносит ему основной доход – нужно регистрировать ИП

Налоговая разъяснила, как сдавать в аренду имущество и платить налоги.

Собственник имущества (например, машины или недвижимости) может распоряжаться им по своему усмотрению, в том числе сдавать в аренду. Это предусмотрено в ст. 18, п. 2 ст. 209, ст. 608 ГК, напомнило региональное УФНС.

В таких случаях наступят правовые последствия:

доход от сдачи имущества в аренду облагается налогом независимо от формы заключения договора — устной или письменной;

если деятельность по сдаче имущества в аренду имеет признаки предпринимательской деятельности , направлена на систематическое получение прибыли (например, сдается несколько объектов недвижимости, аренда является основным источником дохода, имущество целенаправленно приобретается для сдачи в аренду – нужно зарегистрироваться в качестве ИП (п. 1 ст. 2 ГК);

ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП грозит административной ответственностью (ч. 1 ст. 14.1 КоАП) или даже уголовной (ст. 171 УК).

ИП могут выбрать подходящую систему налогообложения – ОСНО, УСН или ПСН.

Если физлицо не обязано регистрировать ИП – нужно подавать декларацию 3-НДФЛ по итогам года. Ставка НДФЛ в этом случае составляет 13-22% — в зависимости от суммы полученного дохода за год.

Также можно зарегистрироваться в качестве самозанятого в приложении «Мой налог». Но применять такой режим налогообложения можно только при сдаче жилой недвижимости.

Легализация доходов от сдачи имущества в аренду обеспечивает соблюдение законодательства и защищает арендодателей в случае возникновения споров с недобросовестными арендаторами, добавили налоговики.