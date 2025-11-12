Законопроект 2025 о больничных для самозанятых приняли в первом чтении

С 1 января 2026 года запустят эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых на случай временной нетрудоспособности.

12 ноября 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект кабмина о проведении эксперимента по добровольному страхованию самозанятых на случай болезни.

Эксперимент пройдет с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028.

Подать заявление в СФР самозанятые смогут до 30 сентября 2027 года.

Размер страховой суммы составит:

35 тыс. рублей (ежемесячный взнос 1 344 рубля)

или 50 тыс. рублей (ежемесячный взнос 1 920 рублей).

При повышении МРОТ суммы увеличат.

Право на выплаты по больничному возникнет через 6 месяцев непрерывной уплаты страховых взносов.