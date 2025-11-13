Нужно ли переделывать счета-фактуры и акты, если изменился юридический адрес

Старый адрес не препятствует идентификации покупателя и в документах не считается существенной ошибкой.

Компания узнала, что в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении юридического адреса в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.

Запрашивать у контрагентов счета-фактуры и акты с корректным адресом, начиная с даты внесения записи, не нужно, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Конусультации».

Старый адрес не является существенной ошибкой в счетах-фактурах и в других документах, и не препятствует идентификации покупателя.

Переделывать документы не нужно, но отправить информационные письма контрагентам об изменении в адресе нужно.