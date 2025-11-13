❌ Компания на ОСНО не может продать объект физлицу без кассы

При продаже без ККТ штраф составит от 1/4 до 1/2 суммы расчета.

ООО на ОСНО хочет продать коммерческий объект физлицу. У компании нет кассового аппарата, и в чате ФНС спросили – будет ли штраф, если физлицо переведет деньги за объект на расчетный счет продавца.

В этом случае штраф составит от 1/4 до 1/2 суммы расчета, но не менее 10 тыс. руб. на должностное лицо и от 3/4 до 1 суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей на юрлицо (п. 2 ст. 14.5 КоАП), ответили налоговики.

